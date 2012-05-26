В Полтаве состоится традиционный праздник галушки
Галушка - официальный символ Полтавы, а памятник Галушке официально внесен в символику города.
В Полтаве 16 июня состоится традиционный праздник полтавской галушки.
Об этом сообщает пресс-служба Полтавского горсовета.
По их данным, праздник Полтавской галушки состоится 16 июня в 12-00 на Соборной площади города.
На празднике выступят творческие коллективы, состоится конкурс на лучшее блюдо и многое другое.
Справка УНИАН. Галушка - официальный символ Полтавы, а памятник Галушке официально внесен в символику города. Праздник галушки в Полтаве проводят ежегодно. Во время праздника устанавливают рекорды. Так, 19-летний студент из Полтавы Геннадий Чипко установил рекорд по поеданию галушек - он съел порцию из 12 галушек за 52,3 секунды, а полтавский ресторан «Іванова гора» приготовил галушку весом в 10 кг.