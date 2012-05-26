В Киеве обнаружили фальшивые билеты на Евро-2012

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, 25 мая в Печерское РУ ГУМВД Украины в г. Киеве обратился гражданин Грузии с заявлением о продаже ему соотечественником недействительных билетов на футбольные матчи.

Как отметили в УСО, сейчас принимаются меры по розыску и задержанию правонарушителя.

Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций, МВД предостерегает граждан от покупки билетов на футбольные матчи Евро-2012 в неустановленных местах и у неуполномоченных на их реализацию лиц.