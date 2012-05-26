Автомобиль столкнулся с дизель-поездом: есть жертвы
10:13, 26 мая 2012Общество
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В городе Карловке Полтавской области около 23 час. 25 мая на регулируемом железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля столкнулся с дизель-поездом «Полтава-Лозовая» №6652.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие ДТП погиб пассажир автомобиля и еще двое травмированы. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Карловской ЦРБ.
20 пассажиров поезда были отправлены работниками железной дороги к месту назначения другим транспортом. Задержек в движении поездов не было, дизель-поезд «Полтава-Лозовая» №6652 продолжил движение к месту назначения в 00.40 26 мая.
На месте ДТП работники МЧС провели аварийно-спасательные работы по разрезанию автомобиля с целью изъятия его из-под вагона поезда и деблокирования пострадавшего из салона.
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