Из топлива советских ракет сделали взрывчатку

09:43, 26 мая 2012
Общество
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Павлоградский химический завод в рамках госпрограммы утилизации твердого топлива межконтинентальных баллистических ракет РС-22 завершил изъятие топлива из корпусов двигателей третьей ступени.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства.

"В связи с длительным временем хранения состояние топлива в ракетных двигателях третьей степени имело критические показатели отклонений от требований конструкторской документации. Поэтому было принято решение о первоочередном изъятии и переработке в промышленные взрывчатые вещества топлива из этих ракетных двигателей", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по созданию промышленных мощностей для утилизации топлива и корпусов двигателей первой и второй ступеней МБР РС-22.

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