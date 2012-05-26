Из топлива советских ракет сделали взрывчатку

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства.

"В связи с длительным временем хранения состояние топлива в ракетных двигателях третьей степени имело критические показатели отклонений от требований конструкторской документации. Поэтому было принято решение о первоочередном изъятии и переработке в промышленные взрывчатые вещества топлива из этих ракетных двигателей", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по созданию промышленных мощностей для утилизации топлива и корпусов двигателей первой и второй ступеней МБР РС-22.