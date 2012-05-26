Таможня получит 3 млн. долларов из США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, техническая помощь (консультации, оборудование, программное обеспечение) будет оказана согласно протоколу № 8 к Меморандуму о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о помощи по правоохранительным вопросам, подписанным председателем Гостаможслужбы Игорем Калетником и послом США Джоном Теффтом.

Средства будут направлены на развитие системы «Электронная таможня», сферы управления рисками и оборудование пунктов пропуска современными техническими средствами.

«Эта помощь для нас очень важна. Направления, на которые выделяются средства в рамках этого протокола, являются ключевыми как для упрощения условий ведения бизнеса в Украине, дальнейшего развития инвестиционных проектов, так и для эффективной правоохранительной деятельности украинской таможни» - подчеркнул И.Калетник.

В свою очередь, Дж.Теффт отметил, что подписание протокола свидетельствует о «дальнейшем сближении наших позиций и усилении взаимодействия в развитии важных для обеих сторон направлений деятельности в таможенном деле. Ведь содействие бизнесу и улучшение инвестиционного климата является нашей общей задачей, над которой мы вместе эффективно работаем».

В рамках создания системы «Электронная таможня» и развития сферы управления рисками будут закуплены новые серверы и рабочие компьютерные станции, программное обеспечение, средства индивидуального доступа.

Техническая помощь также повысит потенциал Гостаможслужбы Украины при проведении анализа рисков в сфере борьбы с контрабандой с целью выявления каналов незаконной торговли и контрабанды наркотических средств.

Другая часть технической помощи будет предоставлена в виде тренингов, консультаций и экспертизы.