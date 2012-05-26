Попов: чтобы отсудить Лукьяновский рынок, нужно время

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он сказал вчера во время рабочей поездки на Лукьяновский рынок.

Руководитель КГГА отметил, что напряженность вокруг Лукьяновского рынка вызвана исключительно конфликтом двух бизнес-структур, и киевская власть не будет поддерживать ни одну из сторон спора.

«Я приехал убедиться в работе рынка. Он работает в обычном режиме. Предприниматели продолжают работать на своих местах. Я лично в этом убедился. Противостояние существует на уровне компаний, претендующих на этот рынок. КГГА не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта”, - заверил А.Попов.

В то же время он добавил, что власть начала работу по возвращению рынка в коммунальную собственность. “Но механизм возврата в юридическом поле требует времени. Уже есть протест прокурора, в настоящее время дело находится на рассмотрении в суде», – сказал А.Попов.

По словам председателя КГГА, он обратился к работникам милиции с просьбой следить за правопорядком на территории рынка, чтобы ни предпринимателям, осуществляющим здесь свою деятельность, ни киевлянам ничего не угрожало.

Кроме того, А.Попов сказал, что ни о каком строительстве многоэтажек на территории рынка не может быть и речи. Лукьяновский рынок будет осуществлять свою профильную деятельность при любых обстоятельствах.

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Как сообщал УНИАН, конфликт на Лукьяновском рынке начался в середине марта: неизвестные неоднократно пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами.

Предприниматели, работающие на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

22 мая заместитель председателя КГГА Александр Пузанов во время встречи с инициативной группой работников Лукьяновского рынка заявил о намерении городской власти и прокуратуры обжаловать в судебном порядке продажу рынка.

По его словам, на рассмотрении в Киевсовете находится протест прокуратуры Киева на решение Шевченковского районного совета города о включении целостного имущественного комплекса "Лукьяновский рынок" в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе.

Прокуратура Киева также проверила законность заключения Шевченковским райсоветом с ООО "Квіткова Галявина" договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка. По результатам проверки было подготовлено исковое заявление о признании недействительным указанного договора и возвращения имущества в коммунальную собственность. Как заявлялось, в ближайшее время иск будет направлен в Хозяйственный суд Киева.