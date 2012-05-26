Редкий эксперт ЕС выдержит процедуру регистрации в Украине

В частности, это относится к процедуре регистрации в органах власти, сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Как говорится в сообщении, до недавнего времени работала простая система регистрации под руководством Министерства иностранных дел, однако в сентябре 2011 года была внедрена новая система, повлекшая значительные задержки и трудности.

На основе реакции со стороны донорских организаций украинская власть предложила некоторые поправки к этой системе. «Представительство ЕС приветствует усилия украинской власти, направленные на упрощение процедуры предоставления временного разрешения на проживание, создающей значительные проблемы для экспертов ЕС и членов их семей», - говорится в сообщении.

Предложенные поправки действительно улучшают нынешнюю ситуацию, поскольку из процедуры получения временного разрешения на проживание исчезают проблемы с регистрацией в ЖЭКе, который должен помочь экспертам на протяжении 45 дней действия визы получить временное разрешение на проживание без необходимости возвращаться в европейские столицы.

Однако новые мероприятия все еще не в полной мере возвращают к предыдущей системе, которая действовала при МИД, когда регистрация предоставлялась на основе вербальной ноты от Представительства ЕС и копии регистрационных документов проекта.

В действительности, новые мероприятия, по сути, идентичные старым процедурам, но действуют в обратном направлении, отмечают в Представительстве Евросоюза. Эксперты все еще должны проходить проблемную регистрацию в местах проживания, но уже на другом этапе этого процесса.

«Представительство ЕС получило значительное количество заявлений от экспертов, работающих в Украине. К сожалению, лишь немногим представителям и членам их семей удалось пройти полный процесс регистрации. Важно, чтобы упрощение процедуры сопровождалось поступательным его выполнением соответствующими институтами», - отмечается в сообщении.

Как отмечают в Представительстве ЕС, главной проблемой, с которой столкнулись эксперты Евросоюза, является просьба предоставить дополнительные документы, которые не указаны в официальном перечне требований, в частности, удостоверение об отсутствии судимости или судебного дела, а также заверенные документы на разрешение проживания от владельцев имущества по адресу проживания.

Представительство ЕС отмечает, что процесс получения временного разрешения на проживание проходит после регистрации проекта и процесса получения визы. Даже учитывая предложенные поправки, это все еще остается сложной бюрократической процедурой, которая может тянуться, по меньшей мере, два месяца.

«Каждый день, потраченный экспертом на эти действия, является днем, который он должен провести, помогая Украине внедрить заявленные ею реформы», - подчеркивают в Представительстве Евросоюза в Украине.