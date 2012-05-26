Украина отстала от Гонконга на две трети рейтинга

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержатся в «Мировом рейтинге содействия торговле» 2012», подготовленном ВЭФ.

Первые места в рейтинге заняли Гонконг и Сингапур.

В частности, по эффективности таможенного управления Украина опустилась со 110 на 126 место, по сравнению с 2010 г., по прозрачности управления границами – со 102 на 123, по регулятивной среде – со 117 на 125 место.

Напомним, что по последнему рейтингу в 2010 г. Украина занимала 81 место среди 125 стран, в 2009 г. – 71 из 121 страны, в 2008 г. – 68 место из 118 стран.