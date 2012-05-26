Украинская подлодка изображала аварию на совместных учениях

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, учебные эпизоды по оказанию помощи личному составу, который выходит через торпедные аппараты, тушению пожара на аварийной подводной лодке, оказанию помощи личному составу при эвакуации из аварийной подводной лодки, а также при помощи спасательного колокола ЧФ РФ СК-64 отрабатывались в рамках мероприятий совместных учений двух флотов "Фарватер мира - 2012", с привлечением объединенного спасательного отряда в составе водолазных судов и санитарного катера.

Роль аварийной подводной лодки исполняла подводная лодка «Запоріжжя».

Начальник центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС Украины, командир объединенного поисково-спасательного отряда капитан 2-го ранга Виктор Двухшорстнов в интервью журналистам сообщил, что задачей учений было отработать совместные действия поисково-спасательных сил двух флотов по водолазному обеспечению выхода подводников через торпедный аппарат, подбор личного состава, плавающего на воде, и оказание ему медицинской помощи, а также спасение личного состава подводной лодки при помощи присоединяемого к ней спасательного колокола.

«Все поставленные перед участниками эпизода задачи выполнены, учебные цели достигнуты. Фактически впервые был отработан выход подводников через торпедные аппараты подводной лодки «Запоріжжя», ранее этот элемент отрабатывался на тренажерном комплексе», - отметил В.Двухшорстнов.

Руководитель учений "Фарватер мира - 2012", первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев при подведении итогов выполнения этого эпизода учений отметил, что поставленные учебные цели достигнуты, военные моряки действовали с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Вице-адмирал поблагодарил всех участников этого учебного эпизода за четкие и уверенные действия.

Заместитель руководителя учений "Фарватер мира-2012", начальник штаба - первый заместитель командующего ЧФ РФ вице-адмирал Александр Троян сказал журналистам, что во время проведения мероприятий все эпизоды были связаны с определенным риском для жизни и требовали соответствующей подготовки.

«И следует отметить хорошую подготовку экипажа подводной лодки «Запоріжжя», - подчеркнул А.Троян.

«На телемониторах вы видели, как подводники грамотно выходили через торпедный аппарат, как они вели себя на поверхности воды, и как потом проходил их подъем из воды. Аналогичная картина была продемонстрирована и при спасении экипажа при помощи коллективных средств спасения. Поэтому в целом экипаж, личный состав объединенного спасательного отряда продемонстрировали хорошую подготовку, вся техника была в исправном состоянии и надежно работала, поэтому оценка – «хорошо», - сказал заместитель руководителя учений "Фарватер мира-2012".