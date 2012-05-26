Янукович: не может быть, чтобы лекарства подорожали в 5-6 раз

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сказал, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Президент заметил, что речь идет о совершенствовании механизмов государственного контроля, о внедрении прозрачных механизмов контроля за деятельностью хозяйственных субъектов, принятие безотлагательных мер по наведению элементарного порядка в данной сфере.

«Два вопроса повестки дня – это качество и цены. Они должны быть обоснованными, они должны быть такими, которые бы отвечали реалиям», - сказал Президент.

По словам главы государства, речь идет об угрозе жизни людей. «Я убежден, что мы должны сделать лекарства, прежде всего доступными, не может такого быть, чтобы за несколько лет некоторые группы лекарств подорожали в 5-6, 8 раз, ну не может такого быть», - сказал В.Янукович.

Он заметил, что на сегодняшний день исчерпаны все правовые возможности, поэтому необходимо усиливать законодательство, повышать ответственность производителей и урегулировать деятельность распространителей лекарств, в том числе оптовых поставщиков.

Президент заметил, что хотел бы, чтобы Генеральная прокуратура совместно с Министерством здравоохранения проверила состояние дел на рынке лекарств, все структуры, работающие на этом рынке, и принять все исчерпывающие меры реагирования. Также Президент попросил ВР внести необходимые изменения в законодательство.

«Назрел вопрос совершенствования деятельности производителей и продавцов лекарств, создание государственной системы надзора, и важность этого вопроса является залогом качества жизни людей, и для достижения этой цели следует задействовать весь имеющийся у нас арсенал мероприятий – от установления ответственности за нарушение прав граждан в сфере здравоохранения до неуклонного соблюдения антимонопольного законодательства», - подчеркнул Президент.

По его словам, монополизация рынка лекарств и слабость государственного контроля - две главные причины наличия проблем с лекарствами.

«И когда с экранов телевизоров людей призывают покупать какие-то чудо-средства, и мы знаем сколько у нас есть случаев, когда люди от этого страдают – надо посмотреть на практику, существующую у наших соседей, в Европе, в мире, и эту проблему необходимо решать», - сказал В.Янукович.