На базе харьковского лицея откроют кадетский корпус

Как сообщает Правительственный портал, 23 мая Кабинетом министров было принято распоряжение «О мероприятиях, связанных с созданием государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» во исполнение Указа Президента Украины от 31 августа 2010 года № 888 «О государственной гимназии-интернате с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус».

Это будет единственное в стране учебное заведение с усиленной военно-физической подготовкой для учеников 5-11 классов, и действовать оно начнет с 1 июля 2013 года.

Отмечается, что функционирование такого учебного заведения направлено на воспитание патриотизма, ответственности, дисциплинированности и предоставит возможность ученикам получать знания и навыки, необходимые для дальнейшего поступления и обучения в высшие учебные заведения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, службы в Вооруженных силах Украины и в других воинских формированиях, сознательного выбора военных и других профессий, для которых необходима физическаяй подготовка.