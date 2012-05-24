Сесть на поезда дальнего следования можна будет и на Дарнице, и на Святошино

Об этом сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно новому графику движения на 2012-2013 годы, остановки на этих станциях будут введены для ряда поездов дальнего следования.

В частности, на железнодорожной станции «Святошин» в поезд могут сесть пассажиры некоторых поездов дальнего следования львовского и коростенского направлений.

На станции "Киев-Московский» в поезд могут сесть пассажиры, следующие в Запорожье, Севастополь, Симферополь, Днепропетровск и Кривой Рог.

На станции «Дарница» в поезд могут сесть пассажиры ряда поездов, следующих в Москву, Полтаву, Харьков, Чернигов и Луганск.

В то же время все поезда будут иметь конечную остановку на центральном железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский".