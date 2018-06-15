Ученые пришли к Азарову требовать деньги: две вышки Бойко - это бюджет НАНУ

Сегодня протестовать под стены Кабинета министров вышли ученые.

На днях на пресс-конференции в УНИАН председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков заявил, что проблемы, возникшие с оплатой труда ученых в 2011 году, еще более обострились в этом. "Академия оказалась перед дилеммой: либо сокращать работников, пополняя ряды безработных, либо возвращаться к порочной практике 90-х годов. А это значит - отпуска без сохранения заработной платы, введение режима неполного рабочего времени, уменьшение доплат и надбавок при каждом увеличении должностных окладов", - пояснил он.

Под окнами Азарова - около тысячи представителей НАНУ. Молодые аспиранты и пожилые седовласые ученые держат плакаты с лозунгами: «Наука голодает - государство упадок», «Ученые - нищие», «Кто экономит на своей науке, будет кормить чужую экономику!"

- Мы люди порядочные, интеллигентные, мы долго ждали, чтобы дать шанс нынешней власти оправдаться, - рассказывает Широков. - Второй год подряд в НАН настоящая катастрофа с заработной платой. В прошлом году 5 раз повышали оклады работникам бюджетной сферы, научным в том числе. И в этом году повышали. Только мы оклады вынуждены увеличивать за счет соответствующего уменьшения обязательных доплат и надбавок: за стаж, за научные степени, за ученые звания, за вредные условия труда. Я пробовал донести это Азарову, кстати, члену-корреспонденту НАНУ.

В 2011 году средняя заработная плата в НАН составляла 3,035 тыс. грн. Однако, по словам ученых, их коллеги из Российской академии наук получают в среднем тысячу долларов.

Ситуация с украинской наукой плачевна. На финансирование НАН из госбюджета на 2012 год предусмотрено 2,4 миллиарда гривен. Согласно постановлению президиума академии "О бюджетном финансировании НАН Украины в 2012 году", это на 6% больше, чем в прошлом, но это лишь около 72% от бюджетного запроса академии, который составляет 3,4 миллиарда гривен.

- Американский президент и актер Рейган, над которым мы еще раньше немного потешались, сказал: мы даем много денег на науку не потому, что Америка богатая страна, мы именно потому и богатые, что даем деньги на науку, - отмечает председатель профсоюза работников НАНУ. - С 2-2,5 миллиарда, которые выделяются на фундаментально-прикладные исследования академии, 82% идет на зарплату. Мы разрываемся между тем, чтобы людям наскрести на заработную плату и на коммунальные услуги. А что остается собственно на науку? Кощунственно звучат упреки в нашу сторону: а где ваши лауреаты Нобелевской премии? Но умные люди давно бегут на Запад в те лаборатории, которые платят, или уходят в бизнес. Штаты и Европа за бесценок получают наши таланты. Извините, но скажу как есть: Украина - это поставщик наших девушек в бордели или наших ученых в западные научные центры.

- Когда мы осенью приходим требовать денег, нам говорят: ребята, вы пришли поздно, проект бюджета уже есть. Итак, мы вышли вовремя, - отмечают пикетчики.

Ученые говорят, когда шел пересмотр госбюджета на 2012 год, они своевременно подали заявку на 550 миллионов, которых не хватает. Из них 267 миллионов - на заработную плату.

- Заявку рассмотрели. Академии к зарплате добавили ноль. Минфин за нас расписал 30 с чем-то миллионов (там тоже есть свои лоббисты), но совсем не туда, куда просила академия, - отмечает Широков.

Вчера делегация представителей НАНУ 1,5 часа общалась с вице-премьером Тигипко, министром финансов Колобовым и руководителем Госинформнауки Семиноженко.

- Тигипко намекал на "оптимизацию", мол, мы же сокращаем чиновников, и вы там смотрите. На что я ему сказал: досокращались уже ... - Рассказывает о ходе встречи Широков. - Они считают так: ребята, живите в тех пределах, которые вам дали, и сверху этого ничего не требуйте. А люди что, слепые? Мы что, не видим, как десятки миллиардов дерибанятся из госбюджета. Мы что, не видим, что две вышки Юры Бойко - это бюджет академии? И нас хотят убедить, что начинается борьба с коррупцией. Начните с себя, уважаемые. Ждем осени. А осень будет горячая.

- Мы ставим над собой эксперимент - выдержим мы эти репрессии или нет, - рассказывает один из протестующих, кандидат наук Владимир. - Не хватает на зарплату, не говоря о материалах, установки, оборудование, чтобы мы могли нормально работать. Я получаю 3 тысячи гривен. Ставка 2 тысячи, остальное - надбавки. На эти деньги можно только прозябать. У меня один ребенок. И второго в таких условиях просто невозможно планировать. Я хочу работать в Украине. Я сознательно выбрал профессию, которая мне интересна. Зарплата - это не главная мотивация. Но когда ее уровень снижается до такой планки, что не хватает на жизнь, то ничего не остается, как выходить на протест.

В толпе вижу пожилого мужчину, чья внешность красноречиво свидетельствует о принадлежности к кругу ученых-интеллигентов: очки, небольшая бородка, старенький, но чистый и постиранный костюм.

- В Академии наук я работаю с 1958 года. Я прошел путь от рядового врача-невропатолога Волынской области до завотделением клинической патофизиологии Института Богомольца. Я работаю и сейчас, но это уже не работа, а издевательство над учеными, - рассказывает Вадим Березовский. - Мне приходится покупать реактивы для экспериментов за собственные средства, ездить в командировки за собственные средства, Академия наук не финансирует покупку новых приборов и инструментов. Я получаю сейчас 0,75 зарплаты, которая мне принадлежит. А мы работаем на здравоохранение, на здоровье населения. Наука сейчас умирает вместе с населением Украины. У нас в институте остались пенсионеры и аспиранты, которые еще не защитились. Как только они защищаются, уезжают за границу. Вот будущее нашей науки. В советской науке был перекос в сторону милитаризации, а сейчас - в сторону пауперизации (нищеты. - Авт.) Вот я так и хожу теперь в старом костюме. У меня нет возможности поехать отдохнуть на курорт. И я отдыхаю, копая землю лопатой, как советовал премьер.

В настоящее время к пикетчикам выходят Тигипко и Семиноженко. Ученые встречают чиновников криками: "Позор!"

- Список я взял, пропуска все есть, если люди готовы - идем ко мне в кабинет, - обращается Тигипко до председателя профсоюза НАНУ относительно будущих переговоров с делегацией ученых.

- Как будете решать вопрос с зарплатами? - интересуются журналисты у вице-премьера.

- Конструктивно, - дипломатично "съезжает" Тигипко. - Мы вчера провели первый раунд переговоров ... Думаю, все вопросы сможем решить.

- А деньги в бюджете есть?

- Деньги в бюджете есть всегда. Нужно посмотреть, какие расчеты, на которые нужно потратить. Просто увеличивать заработную плату - это не легче всего. Нужно сделать так, чтобы максимальный эффект от этого финансирования получило государство.

- То, что делает правительство, и особенно ваше, это ужасно. Это просто издевательство над людьми, - обращается к Тигипко возмущеный представитель НАН. - Вам теперь и Международный валютный фонд не нужен. Вы взяли у простого народа, у работающих пенсионеров 21 миллиард в год.

- Мы ничего не убрали у работающих пенсионеров. Работающий пенсионер получает полную пенсию, - уверяет Тигипко.

Однако женщина не отступает.

- У нас каждые два года был перерасчет пенсий, теперь его нет. А это в среднем прибавлялось по 500 грн. А работающих пенсионеров более 3 миллионов. И теперь с этих миллиардов вы даете кому-то копейки. Что вы делаете? Вы же грабите народ. Неужели вы думаете, что мы дураки?

- Никто не думает, что вы глупы, - пытается успокоить ученых Тигипко. - Вы говорите 21 миллиард. Давайте сначала посчитаем. Работающих пенсионеров сегодня 2 миллиона человек. Они получают пенсию 100% и заработную плату. Тот пенсионер, который не может работать, получает ...

- За счет работающих вы помогаете неработающим, так получается? - перебивает Тигипко "железная" женщина.

- Возможно, и так, - сдается чиновник.

- Вы ограбили одних и добавляете копейки другим! А к олигархам дотронуться - не дай Бог. Налоги им уменьшаете, вместо того, чтобы увеличить. Они имеют прибыль с низкой стоимости труда в Украине!

- Как вы видите будущее Академии наук? Что делать молодежи? - со всех сторон атакуют вопросами Тигипко.

- Нужно изменить систему финансирования. Я считаю, что надо переходить на грантовые работы.

- Гранты кто будет давать? - уточняют ученые.

- Прежде всего, правительство. Сейчас все это будем обсуждать.

- А материальная база институтов? Приборы? Химреактивы?

- Я считаю, нужно думать о том, каким образом профинансировать то, что завтра даст возможность зарабатывать на каких-то контрактах, грантах, - повторяет Тигипко.

- Где ваша рабочая группа? Пойдем, - говорит вице-премьер, устав дебатировать с женщинами.

И делегация из 6 ученых вслед за Тигипко исчезает за правительственными дверьми.

- Это наш последний выход с исключительно социально-экономическими требованиями, - предупреждает напоследок Широков. - Дальше будут даваться исключительно политические оценки нынешнему режиму и власти. У нас возникает вопрос: почему за два последних года бюджет прокуратуры вырос на 103%, в то время как бюджет НАН - на 11%. СБУ - на 35%. МВД - на 33%. Это и есть опора режима, а не наука.

В итоге встречи чиновники согласились "включить в реестр проблемных вопросов Минфину предложения Национальной академии наук по увеличению ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2012 год на оплату труда работников научно-исследовательских учреждений и организаций при внесении изменений показателей Государственного бюджета Украины на 2012 год по итогам работы экономики в I-III кварталах текущего года пропорционально периоду, который останется до конца года" и учесть бюджетный запрос НАНУ на 2013 год.

Опять никакой конкретики и попытки усыпить бдительность недовольных.

... В 2011 году Виктор Янукович получил неслыханные в Украине авторские гонорары за свою писательскую деятельность - 16,4 миллиона гривен. Виктор Федорович пообещал направить средства на благотворительность. Вот взял бы профессор, трижды академик, доктор наук Янукович и помог коллегам. Этих денег вполне хватило бы, чтобы в течение года 455 ученых получали среднюю заработную плату.

Анна Ященко