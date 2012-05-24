Министра культуры и директора зоопарка объявили «врагами Киева»
14:50, 24 мая 2012Общество
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Участники второго «Киевского вече» объявили министра культуры Михаила Кулиняка и директора Киевского зоопарка Алексея Толстоухова «врагами города».
|Кулиняк попал в список врагов столицы
Как сообщили участники акции, голосование за «врагов Киева» проходило в Интернете в течение месяца и во время самого Вече. В этот «список врагов» также вошли первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак и главный архитектор Киева Сергей Целовальник.
Таким образом, подсчитав голоса за каждого из кандидатов, участники Вече выступили с требованием уволить С.Целовальника и А.Толстоухова, которые набрали одинаковое количество голосов.
Между тем участники акции формируют список вопросов и требований к депутатам на референдум по поводу генплана Киева.
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