Министра культуры и директора зоопарка объявили «врагами Киева»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня во время митинга возле Киевсовета.

Как сообщили участники акции, голосование за «врагов Киева» проходило в Интернете в течение месяца и во время самого Вече. В этот «список врагов» также вошли первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак и главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

Таким образом, подсчитав голоса за каждого из кандидатов, участники Вече выступили с требованием уволить С.Целовальника и А.Толстоухова, которые набрали одинаковое количество голосов.

Между тем участники акции формируют список вопросов и требований к депутатам на референдум по поводу генплана Киева.