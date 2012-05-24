Министра культуры и директора зоопарка объявили «врагами Киева»

14:50, 24 мая 2012
Общество
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Участники второго «Киевского вече» объявили министра культуры Михаила Кулиняка и директора Киевского зоопарка Алексея Толстоухова «врагами города». 

Михайло Кулиняк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня во время митинга возле Киевсовета.

Как сообщили участники акции, голосование за «врагов Киева» проходило в Интернете в течение месяца и во время самого Вече. В этот «список врагов» также вошли первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак и главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

Таким образом, подсчитав голоса за каждого из кандидатов, участники Вече выступили с требованием уволить С.Целовальника и А.Толстоухова, которые набрали одинаковое количество голосов.

Между тем участники акции формируют список вопросов и требований к депутатам на референдум по поводу генплана Киева.

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