Крупнейший подземный источник питьевой воды на Днепропетровщине под угрозой

Всеукраинская экологическая лига призывает руководство ОАО "Павлоградуголь" прекратить бездумное использование крупнейшего подземного месторождения пресной воды в Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам Кременчуга сообщила первый заместитель общественной организации "Всеукраинская экологическая лига" Татьяна ТИМОЧКО.

"После приватизации объединения "Павлоградуголь" расконсервирован уникальный подземный источник воды, который не трогали даже во время аварии на Чернобыле. Речь о 69 скважинах с пресной водой, которую сегодня предприятие использует для технических нужд", - заявила Т.ТИМОЧКО.

По ее словам, Всеукраинская экологическая лига подготовила специальный проект решения Совета национальной безопасности и обороны о запрете использования этого месторождения.