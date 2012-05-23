Определились первые финалисты Евровидения

В финал вышли представители Румынии, Молдавии, Исландии, Венгрии, Дании, Албании, Кипра, Греции, России и Ирландии.

24 мая на "Евровидении" пройдет второй полуфинал, в котором примут участие еще 18 стран, в тч. представляющая Украину Гайтана.

Также как и в первом полуфинале, на итоговый концерт будут квалифицированы десять из них.