СМИ: сын Януковича скупил Балаклавскую набережную

Об этом говорится в статье, размещенной на «Украинской правде».

Автор отмечает, что в июне прошлого года было объявлено в известность о завершении реконструкции набережной Назукина в Балаклаве, которая является наиболее посещаемым местом этого района Севастополя. Из нее открывается вид на Балаклавскую бухту и гору Кастрон с руинами Генуэзской крепости Чембало.

В 2004 году военные демилитаризовали Балаклавскую набережную. А в августе 2006 года владельцами набережной стали ООО "Аквалайн плюс" и ООО "Украинско-инвестиционный центр". Автор статьи отмечает, что именно в августе 2006 года Виктор Янукович был во второй раз назначен премьер-министром. Фирмы предложили реконструировать строения бухты. Но называлось это "реконструкцией гостинично-развлекательного комплекса с яхт-клубом и жилищной застройкой".

Местной власти были представлены выводы экспертизы, согласно которым реконструировать существующие здания было невозможно. Поэтому фирмы предложили разобрать памятники архитектуры и возвести точно такие же, но новые, что и было сделано. Автор пишет, что “сговорчивость местных чиновников” можно объяснить тем, что, как оказалось, обе фирмы, которые реконструировали Балаклавскую набережную, являются участниками корпорации "МАКО" старшего сына В.Януковича Александра.

Среди номинальных владельцев ООО "Аквалайн плюс", в частности, был "семейный юрист" Павел Литовченко, широко известный благодаря участию в схемах отчуждения "Межигорья", и компания "Кепитал Билдинг Корпорейшен", принадлежащая А.Януковичу.

Также последняя компания была среди участников ООО "Украинско-инвестиционный центр" - второго покупателя Балаклавской набережной.

Кроме того, автор информирует, что в ноябре 2011 года стало известно, что ЧАО "МАКО Холдинг" увеличивает уставный капитал в 5 раз, в связи с чем будет проведена дополнительная эмиссия акций. После этого капитал компании должен был составить 280 млн грн. Одновременно появилось сообщение об увеличении уставного капитала ЧАО "Маринсервис" с 55 до 64 млн грн. Тогда стало известно, что в "МАКО Холдинг" и "Маринсервис" один и тот же директор – Сергей Ермольчук. Однако 27 апреля этого года в системе SMIDA был опубликован годовой отчет ЧАО "Маринсервис". В нем прямо отмечается, что единственным акционером этой компании является Александр Викторович Янукович.

В отчете также отмечается, что в 2010 году компания президентского сына приобрела четыре памятника архитектуры на набережной Назукина в Балаклаве: главный корпус и флигель дачи Соколовой, где останавливалась Леся Украинка, дом городского председателя Михайли и дача врача Педькова.

Именно эти здания реконструировали ООО "Аквалайн плюс" и ООО "Украинско-инвестиционный центр" в качестве гостинично-развлекательного комплекса с яхт-клубом. И именно во время реконструкции их приобрел "Маринсервис".

Дача Соколовой обошлась фирме А.Януковича в 9 млн 385 тыс. грн. Дом городского председателя Михели стоил 22 млн 466 тыс. , а дача врача Педькова – 3 млн 703 тыс. грн.

Кроме архитектурных памятников, "Маринсервис" также приобрел плавучие железобетонные понтоны с мертвыми якорями на общую сумму 845 тыс. грн и причалы-волноломы с мертвыми якорями на 2 млн 30 тыс грн.

В 2011 году фирма А.Януковича приобрела на той же набережной административно-бытовой корпус с хозяйственными сооружениями за 3 млн 362 тыс. и два жилых дома стоимостью 7 млн 119 тыс. и 5 млн. 758 тыс. грн.

Как пишет автор статьи, в опубликованном отчете также говорится, что в августе 2010 г. Министерство транспорта выдало "Маринсервису" четыре разрешения на эксплуатацию гидротехнических сооружений. Разрешения - бессрочные. Также в документе отмечается, что "Маринсервис" является убыточным. Согласно опубликованному отчету, в 2010 году убыток компании составил 228 тыс. грн. В 2011 году убыток уменьшился, но только на 1 тысячу. То есть, эта фирма пока является лишь "дорогой игрушкой", отмечает автор.

Ссылаясь на блоггеров, он отмечает, что набережная теперь напоминает закрытый яхт-клуб. Также там установлены ворота, и достаточно их закрыть, чтобы набережная стала частной территорией.

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Балаклавскую набережную построили еще в конце 19 века и на ней расположились ряд исторических зданий, которые государство объявило памятниками архитектуры. Например, это дача актрисы Соколовой, построенная в стиле итальянского ренессанса.