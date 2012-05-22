В Одессе сталинисты подрались с поляками

Хотя именно пана Залецкого избили представители движения «Партия Сталина» и общественной организации «Евреи против Гурвица» в Одесском горсаду во время концерта, приуроченного Дню Европы в Украине.

Об этом сообщили УНИАН в Одесском отделении Союза поляков Украины, уточнив, что инцидент произошел, когда к группе активистов польского национального общества подошли четверо местных сталинистов и стали размахивать флагами с изображением Сталина во время выступления национальных коллективов.

По свидетельствам очевидцев, участники праздника просили прибывших, в том числе мужчину в каске и камуфляжной одежде, не срывать праздник, но тщетно.

«Я обратился к милиционерам, - отметил Т.Залецкий, - попросив удалить провокаторов, но мне сказали, что у сталинистов есть разрешение горсовета. Затем я подошел к женщине, танцевавшей с портретом Сталина, взялся за древко, хотел попросить отойти подальше от сцены во время выступления польского коллектива. Но не успел ничего сказать - на меня налетели, ударили по голове, я потерял сознание…».

В Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в области подтвердили драку между группой «Партии Сталина» и членами польской общины. «В отношении всех участников происшествия составлен административный протокол. Они привлечены к ответственности за мелкое хулиганство», - сказал журналистам руководитель ОСО облУВД Владимир Шаблиенко.

Со своей стороны лидер польского общества Т.Залецкий с сожалением отметил, что празднование Дня Европы с участием множества иностранных гостей города омрачено этим происшествием. Причем, по словам Т.Залецкого, в отделении милиции, куда препроводили шестерых участников инцидента, его «заставили писать заявление. А затем, вопреки тому, что я был пострадавшим, правоохранители составили протокол об административном нарушении именно в отношении меня, поскольку провокаторы дали показания, что «на них напали поляки». И меня продержали 3 часа в милицейском отделении».