Пистолеты Хортица, которые «ходят» под криминалом, в свое время дарили Кучме

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор ГП «Радиоприбор» Сергей Панфилов сегодня во время визита на предприятие председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко.

«Пистолет «Хортица» мы не выпускаем с 2004 года. Серийно не выпускали вообще никогда: были сделаны только опытные образцы... Тема с пистолетом «Хортица» началась в 1995 году. Его заказчиком было СБУ. Мы получили договор с Минпромполитики, получили финансирование и изготовили опытные образцы для госиспытаний, которые так и не были начаты, так как «Форт» начал выпускать другой вид оружия. Тема с «Хортицей» не «умерла», но и не финансировалась, поэтому опытные образцы хранились в установленном порядке, в «оружейке» завода. Кстати, этот пистолет в свое время был подарен Кучме. Естественно, с необходимыми документами, в том числе и разрешением запорожского управления внутренних дел», - заявил директор завода.

Он также отметил, что всевозможные комиссии и контролирующие структуры бывали на предприятии неоднократно и прекрасно знали о наличии оружия, однако ничего незаконного в этом не усматривали, и «только в этом году почему-то решили пошуметь».

Как сообщал УНИАН, в апреле сотрудники спецмилиции ГУ МВД Украины в Запорожской области обнаружили на ГП «Радиоприбор» партию пистолетов «Хортица», наличие которых было квалифицировано как преступление, предусмотренное ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».