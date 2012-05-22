Экоинспекция приостановила работу книжной фабрики «Глобус»
16:23, 22 мая 2012Общество
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В Харькове из-за выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух экоинспекция частично приостановила работу частного акционерного общества «Харьковская книжная фабрика «Глобус».
|Госэкоинспекция приняла решение о частичном приостановлении деятельности предприятия
В частности, приостановлена деятельность двух участков в двух цехах книжной фабрики.
Соответствующая санкция была принята в связи с тем, что участок прессования пленки и папочное отделения эксплуатируются на фабрике без разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это нарушение природоохранного законодательства экологическая инспекция зафиксировала в ноябре 2011 года, однако до сих пор оно не было устранено.
Госэкоинспекция приняла решение о частичном приостановлении деятельности предприятия и обязала его получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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