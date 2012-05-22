Житель Луганска «заминировал» четыре стадиона в Киеве

В Луганске возбуждено уголовное дело против местного жителя 1974 года рождения, который 21 мая сообщил милиции о заминировании четырех стадионов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД в Луганской области, информация звонившего не подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с УСБУ в Луганской области установили, что позвонил в милицию житель областного центра. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).