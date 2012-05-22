Украинцы считают себя умными, но зависимыми и скупыми

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил научный директор Института прав человека и предотвращения ксенофобии и антисемитизма (IHRPEX) Сергей Литвинов, представляя результаты социологического исследования "Регионы Украины в образах и стереотипах массового сознания".

«Конечно, это субъективное представление самих украинцев. Они хотели бы, очевидно, быть такими и такими себя представляют», - прокомментировал С.Литвинов положительные качества, которые выделили участники опроса.

Согласно исследованию, жителей западных регионов считают патриотичными и религиозными. Жителям центрального региона свойственны толерантность, доброта и честность. Жители юго-востока – законопослушные, щедрые, гостеприимные и работящие.

При этом С.Литвинов отметил, что Крым и Киев оказались близкими по стереотипам о населении. Их жителей другие украинцы наделяют активностью, силой, скоростью, деятельностью и рассудительностью.

Также исследование показало, что украинцы лучше всех относятся к жителям центрального региона и Киева. При этом самое плохое отношение к тем, кто проживает в юго-восточном регионе.

На вопрос, политические взгляды жителей какого региона больше всего отличаются от ваших собственных, каждый второй респондент с запада указал, что это юго-восток, 39,7% назвали Крым, а в центре, на юго-востоке и в Крыму назвали запад.

***Социологическое исследование "Регионы Украины в образах и стереотипах массового сознания" было проведено Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии (IHRPEX). Полевой этап проходил с 12 по 16 апреля в 110 населенных пунктах во всех областях Украины и в АР Крым. В рамках опроса методом личного интервью было заполнено 1019 анкет.