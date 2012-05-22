Австралия будет давать визы украинцам без паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«С 1 мая этого года МИД Австралии изменил процедуру оформления виз для граждан Украины в Посольстве Австралии в РФ. Так, гражданам Украины больше не нужно направлять оригиналы паспортов в Посольство Австралии в РФ», - сказал он.

По словам А.Дикусарова, по результатам рассмотрения визового ходатайства заявителю будет направлено сообщение о выдаче визы, которое он сможет предъявить авиаперевозчику при вылете из Украины. Персонал авиалинии будет проводить автоматический контроль наличия действительной визы у пассажира во время процедуры регистрации на рейс.