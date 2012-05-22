Арестованных в Ливии украинцев не отпустили в посольство
МИД Украины подавал ходатайство в суд о переводе арестованных в Ливии украинских граждан в Посольство Украины в Ливии, однако оно было отклонено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.
«Ходатайство о переводе из бригады в посольство под наши гарантии было подано в военный суд Триполи практически с первого дня заседания», - сказал А.Дикусаров.
Он заверил, что украинская сторона будет продолжать настаивать на этом, несмотря на то, что условия, в которых содержатся украинские граждане, более или менее приемлемы.
«К сожалению, пока такие ходатайства были отклонены», - добавил он.
Как сообщали СМИ, МИД Российской Федерации подал ходатайство относительно перевода своих граждан, которые содержатся вместе с украинцами революционными бригадами, в свое посольство.
Справка УНИАН. В начале сентября 2011 года вооруженные формирования Переходного национального совета Ливии задержали более 20 граждан Украины по подозрению в военном пособничестве бывшему лидеру Джамахирии М.Каддафи.
В МИД сообщили, что задержанные украинцы являются гражданскими лицами. В частности, они работали по контракту инженерами в одной из нефтедобывающих компаний.
В апреле этого года в Ливии начался судебный процесс над задержанными украинцами.