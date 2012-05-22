Продажу Лукьяновского рынка обжалуют в суде

13:46, 22 мая 2012
Общество
1707 0

Зампредседателя КГГА Александр Пузанов заявляет о намерении городской власти и прокуратуры обжаловать в судебном порядке продажу Лукьяновского рынка.

Лукьяновский рынок

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.Пузанов заявил сегодня во время встречи с инициативной группой работников Лукьяновского рынка.

"Я могу гарантировать: мы приложим все усилия и используем все возможности, которые есть у городской власти, чтобы защитить правду. Наша позиция заключается не в том, чтобы поддержать какую-то из сторон конфликта, мы хотим восстановить справедливость и порядок. По результатам экспертизы, которые получила прокуратура, отчуждение комплекса было незаконным. Поэтому вместе с правоохранительными органами мы будем делать все, чтобы отменить результаты аукциона и вернуть имущество в коммунальную собственность. Но я подчеркиваю, что киевская власть действует лишь законными методами", - сказал А.Пузанов.

По его словам, сейчас на рассмотрении в Киевсовете находится протест прокуратуры города Киева относительно решения Шевченковского районного совета о включении целостного имущественного комплекса "Лукьяновский рынок" в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе.

Прокуратура Киева также проверила законность заключения Шевченковским райсоветом с ООО "Квіткова Галявина" договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка.

По результатам проверки подготовлено исковое заявление о признании недействительным настоящего договора и возвращения имущества в коммунальную собственность.

В ближайшее время иск будет направлен вХозяйственный суд г. Киева.

Как сообщалось, конфликт на Лукьяновском рынке начался в середине марта: неизвестные уже несколько раз пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами. 15 марта около 200 предпринимателей, работающие на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

Однако Киевская администрация, вместо того, чтобы решить проблему, предложила предпринимателям, торгующим на Лукьяновском рынке, перейти на другие коммунальные рынки города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter