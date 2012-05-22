Продажу Лукьяновского рынка обжалуют в суде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом А.Пузанов заявил сегодня во время встречи с инициативной группой работников Лукьяновского рынка.

"Я могу гарантировать: мы приложим все усилия и используем все возможности, которые есть у городской власти, чтобы защитить правду. Наша позиция заключается не в том, чтобы поддержать какую-то из сторон конфликта, мы хотим восстановить справедливость и порядок. По результатам экспертизы, которые получила прокуратура, отчуждение комплекса было незаконным. Поэтому вместе с правоохранительными органами мы будем делать все, чтобы отменить результаты аукциона и вернуть имущество в коммунальную собственность. Но я подчеркиваю, что киевская власть действует лишь законными методами", - сказал А.Пузанов.

По его словам, сейчас на рассмотрении в Киевсовете находится протест прокуратуры города Киева относительно решения Шевченковского районного совета о включении целостного имущественного комплекса "Лукьяновский рынок" в перечень объектов коммунальной собственности, подлежащих приватизации путем продажи на аукционе.

Прокуратура Киева также проверила законность заключения Шевченковским райсоветом с ООО "Квіткова Галявина" договора купли-продажи зданий и сооружений Лукьяновского рынка.

По результатам проверки подготовлено исковое заявление о признании недействительным настоящего договора и возвращения имущества в коммунальную собственность.

В ближайшее время иск будет направлен вХозяйственный суд г. Киева.

Как сообщалось, конфликт на Лукьяновском рынке начался в середине марта: неизвестные уже несколько раз пытались захватить рынок, называясь новыми хозяевами. 15 марта около 200 предпринимателей, работающие на ЗАО «Лукьяновский рынок», обратились к депутатам Киевского городского совета с просьбой создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

Однако Киевская администрация, вместо того, чтобы решить проблему, предложила предпринимателям, торгующим на Лукьяновском рынке, перейти на другие коммунальные рынки города.