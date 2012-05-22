Задержан киевлянин, «заминировавший» три молокозавода в Одессе

Задержан 50-летний киевлянин, подозреваемый в «телефонном терроризме». Как сообщает Вікна-Одеса со ссылкой на Министерство внутренних дел, накануне мужчина обратился в милицию, представился и заявил об угрозе взрывов.

По словам звонившего, взрывы могли произойти «на нескольких молокозаводах в Одессе». Специалисты обследовали торговый центр, работающий на территории бывшего молокозавода, и не обнаружили взрывоопасных предметов.

Установлено, что террорист был пьян и действовал «из хулиганских побуждений».