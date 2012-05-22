Счета Полтававодоканала арестованы
10:30, 22 мая 2012Общество
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Счета областного коммунального предприятия «Полтававодоканал» арестованы за долги.
Виктор Животенко дал пресс-конференцию. Фото - ”Новини Полтавщини”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-губернатор Полтавской области Виктор Животенко.
«У водоканала 60 миллионов гривень долга перед «Полтаваоблэнерго». Теперь предпоследний счет предприятия арестован. Остался лишь один - тот, по которому начисляют заработную плату работникам», - сказал В.Животенко.
На предприятии УНИАН сообщили, что проводят работу с неплательщиками и пытаются найти взаимопонимание с руководством «Полтаваоблэнерго».
Справка УНИАН. ОКП «Полтававодоканал» обеспечивает водой жителей Полтавы и нескольких районов Полтавской области.
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