Житель Смелы «заминировал» отделение милиции и требовал 5 млн. долларов
09:13, 22 мая 2012Общество
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В городе Смела Черкасской области мужчина позвонил по телефону в городской отдел милиции и сообщил о его заминировании.
Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, мужчина требовал, чтобы ему на протяжении дня привезли домой 5 млн. долларов США, иначе он взорвет здание.
По результатам обследования взрывное устройство не было обнаружено, эвакуация людей не проводилась.
В отношении «минера» - 39-летнего жителя одного из сел Смелянского района - возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).
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