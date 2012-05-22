Житель Смелы «заминировал» отделение милиции и требовал 5 млн. долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-группе прокуратуры Черкасской области, мужчина требовал, чтобы ему на протяжении дня привезли домой 5 млн. долларов США, иначе он взорвет здание.

По результатам обследования взрывное устройство не было обнаружено, эвакуация людей не проводилась.

В отношении «минера» - 39-летнего жителя одного из сел Смелянского района - возбуждено уголовное дело согласно ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).