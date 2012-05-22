Сегодня годовщина похорон Шевченко в Каневе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, торжественные мероприятия по этому случаю пройдут в Каневе с 09.00 до 13.00.

В частности, в программе мероприятий - Молебен в Успенском соборе (09.00), торжественное шествие на Тарасову гору «Последним путем Кобзаря», обращение главы Черкасской областной государственной администрации Сергея Тулуба к участникам мероприятия, возложение цветов на могилу Тараса Шевченко.

Около 11.30 мероприятия переместятся на Певческое поле, где пройдут выставки мастеров народного творчества и состоится концерт при участии профессиональных и любительских коллективов.