Украинские журналисты призвали на помощь американских коллег

Как сообщили УНИАН в пресс-службе медиа-профсоюза, такая договоренность была достигнута 21 мая в США между председателем НМПУ Юрием Лукановым и участниками съезда Союза украинских журналистов Северной Америки.

При этом в сообщении отмечается, что ІІІ съезд Союза украинских журналистов Северной Америки избрал своим президентом Рому Гадзевич - главного редактора газет «Свобода» и «The Ukrainian weekly» в Нью-Джерси. Она стала преемником Юрия Клюфаса, который возглавлял Союз в течение двух каденций.

Участники съезда обсудили с Ю.Лукановым, который принимал участие в этом мероприятии, направления сотрудничества между двумя организациями. Стороны согласились, что украинские журналисты за океаном будут лоббировать интересы украинских журналистов в Украине в правительствах США и Канады. В случае системного нарушения принципов свободы слова и прав журналистов североамериканские коллеги будут информировать свои правительства и добиваться от них соответствующей реакции. Также они помогут НМПУ установить контакты с профессиональной средой Северной Америки, сообщили в пресс-службе.

Речь также шла о возможности стипендий для многомесячной стажировки в украинских СМИ Северной Америки для студентов-журналистов или молодых журналистов из Украины.

Бывший президент организации Ю.Клюфас подчеркнул, что Союз открыт для других совместных проектов, были бы идеи, которые можно реализовать в жизнь, добавили в НМПУ.