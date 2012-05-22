Автор “Мобильного перевода” возмущен молчанием мэров

Он предлагал привлечь подготовленных местными властями волонтеров-переводчиков к предоставлению бесплатных услуг для болельщиков на время проведения матчей.

Об этом Э.Багиров заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, до сих пор ни один украинский город, который будет принимать Евро-2012, не отреагировал на такое предложение – соответствующие официальные обращения на имя руководителей Киева, Харькова, Львова и Донецка были направлены в начале мая с.г.

В то же время Э.Багиров добавил, что первые письма с предложениями о некоммерческом распространении проекта “Мобильный перевод” в соответствующие службы, которые занимались подготовкой к Евро-2012, он начал отправлять еще год назад. В мае этого года также было направлено официального письмо президенту УЕФА Мишелю Платини, проинформировал Э.Багиров.

Как объяснил автор проекта, он просил городские власти предоставить номера телефонов волонтеров и указать языки, которыми они владеют (пять европейских языков – английский, немецкий, французский, испанский или итальянский). В базе колл-центра, который уже работает в рамках коммерческого проекта “Мобильный перевод”, был бы создан соответствующий телефонный справочник волонтеров.

В свою очередь, медикам, милиционерам, продавцам и другим лицам, которым больше всего придется общаться с гостями Евро-2012, были бы розданы телефоны колл-центра, который может осуществлять соединение с переводчиком-волонтером того или иного языка в любое время суток. Таким образом, по убеждению Э.Багирова, в стране была бы полностью решена проблема языкового барьера с гостями чемпионата. По словам Э.Багирова, для реализации такого замысла необходимо около 3 тыс. волонтеров-переводчиков.

“На сегодняшний день я лично и моя команда удивлены, почему и оргкомитет, и управления, которые созданы при городских администрациях городов, которые принимают Евро, не ответили. Создается впечатление, что у нас в этой сфере все хорошо. Дай бог! Но если будет жалоба со стороны хотя бы одного нашего гостя-болельщика, что у него во время пребывания на территории Украины возникли проблемы, то я со своей стороны подготовлю и подам иск в суд на организаторов Евро-2012”, - заявил юрист.

Он подчеркнул, что предлагал местным органами власти совместно реализовать проект “Мобильный перевод", поскольку хочет, чтобы Евро-2012 в Украине состоялось на высоком уровне и чтобы гости не чувствовали языкового барьера, не чувствовали, что они в чужой стране.

Э.Багиров добавил, что не понимает, почему чиновники не хотят поддерживать проект. При этом он утверждает, что никаких расходов из бюджетов Киева, Харькова, Донецка и Львова для реализации “Мобильного перевода” не нужно, а технические моменты он берет на себя.

“Мы направили письма Николаю Яновичу и Виктору Федоровичу. И мы в своих письмах изложили наше предложение, и мы надеемся, что в Администрации Президента, Секретариате Кабмина оперативно отреагируют и будут какие-то решения”, - сказал автор проекта.

Э.Багиров заверяет, что через суд будет требовать привлечь к ответственности чиновников, которые должны были приложить все усилия, чтобы Евро-2012 состоялось в Украине на достойном уровне.