Пятница - день бесплатного адвоката

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в этот день юридические фирмы и частнопрактикующие адвокаты в 16 городах Украины будут предоставлять бесплатные юридические консультации. Любой гражданин Украины сможет безвозмездно воспользоваться услугами квалифицированных юристов.

Как отмечается в сообщении, мероприятие проводится при поддержке Центра правовой реформы и законопроектных работ при Министерстве юстиции Украины. Организаторы мероприятия - Ассоциация юристов Украины, Ассоциация адвокатов Украины, Союз адвокатов Украины, Совет адвокатов Украины, Международный фонд «Возрождение», Украинский Хельсинкский союз по правам человека и Украинский фонд правовой помощи.

Перечень организаций и адвокатов, которые 25 мая будут оказывать гражданам бесплатную правовую помощь, размещен на сайте Минюста.