Украинку в Италии обвиняют в причастности к убийству

Как сообщает Украинская газета, прокуратура обвиняет украинку в соучастии в сокрытии тела 56-летней соотечественницы Г.Доцяк. Тело Г.Доцяк было найдено в лесу недалеко от Монте Терминио 5 июня 2011 года. По подозрению в ее убийстве 16 сентября того же года был арестован 63-летний Дженнаро Родиа, который имел с Г.Доцяк внебрачную связь и убил ее из ревности. Позже, в ноябре карабинеры посадили в тюрьму соучастника преступления, 36-летнего племянника Модестино, который помог спрятать тело. Сейчас следствие установило всех трех участников преступления.

Г.Доцяк пропала без вести 20 мая 2011 года. Украинка работала сиделкой у 70-летнего итальянца в Авеллино, который заявил о ее исчезновении в полицию, когда женщина не явилась на работу.

Тело Г.Доцяк нашли в лесу случайно. Оно было частично присыпано землей. Опознание жертвы осуществили родственники и знакомые. Ей были нанесены многочисленные ранения тяжелым металлическим предметом.

Г.Доцяк родом из Ивано-Франковской области, мать двоих взрослых детей. В Италии находилась легально и работала сиделкой.