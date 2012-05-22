ООН интересуется наркотиками в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи с заместителем Генерального секретаря ООН - Исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) Юрием Федотовым.

Руководитель парламента заверил Ю.Федотова в поддержке усилий УНП ООН в части координации международного сотрудничества в сфере борьбы с распространением наркотиков, организованной преступностью, коррупцией и предотвращения терроризма.

Он напомнил, что Украина активно участвует в наблюдении за выполнением Конвенции ООН против коррупции, и ожидает заключения международных экспертов относительно имплементации антикоррупционного законодательства Украины, которое определит дальнейшие направления совершенствования законодательной базы по этим вопросам.

В.Литвин выразил удовлетворение активизацией сотрудничества Украины с УНП ООН не только в сфере борьбы с нелегальным производством и распространением наркотиков, но и по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. По его словам, Украина заинтересована в экспертной и технической помощи УНП ООН.

Как отметили в ВР, Ю.Федотов находится в Украине с целью участия в международной конференции высокого уровня на тему «Украинское общество и наркотики: построение нового стратегического подхода», которое проходит 21-23 мая при содействии Государственной службы Украины по контролю за наркотиками, УНП ООН и Группы Помпиду Совета Европы.