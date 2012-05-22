Днепропетровск был и будет под усиленной охраной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГУМВД Украины в Днепропетровской области подполковник милиции Сергей Третьяков.

«Патрулирование в городе на сегодняшний день осуществляется в том же объеме, что и сразу же после террористического акта, который произошел 27 апреля. Город круглосуточно охраняют 1700 сотрудников МВД. Днепропетровск будет охраняться в усиленном режиме, пока не поймают виновных в теракте», - отметил С.Третьяков.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске произошли 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.