Центр Луганска остался без воды из-за долгов

Об этом корреспонденту УНИА сообщил диспетчер аварийной службы города.

При этом в ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) отметили, что они еще 16 мая предупредили ООО «Лугансквода» о прекращении с 21 мая электроснабжения повысительных насосных станций в случае невыполнения условий договора на поставку электрической энергии, а именно, оплаты за потребленную электроэнергию.

Предупреждения и уведомления были разосланы в инстанции, в том числе губернатору Луганской области Владимиру Пристюку, мэру г. Луганска Сергею Кравченко, прокурору Луганску, возложив всю ответственность за возможные негативные последствия, связанные с ограничением поставки электроэнергии или полным ее прекращением на руководство предприятия ООО «Лугансквода», сказали в энергетической компании. В уведомлениях также говорилось, что электроснабжение будет возобновлено после погашения задолженности и оплаты за повторное подключение в течение пяти рабочих дней со дня оплаты.

«С начала 2012 года водники резко сократили и так низкий уровень расчетов за текущее потребление. Если год назад они оплачивали хотя бы половину, то сейчас ограничиваются 20-25% от начисленного», - заявил директор энергосбыта ООО «ЛЭО» Николай Лысый.

По его словам, долг «Луганскводы» перед ООО «ЛЭО» на 1 мая 2012 г. составлял 388,3 млн грн. Начисление за текущее потребление электроэнергии в мае на сегодняшний день - 10 млн. грн., оплачено всего 2 тыс. грн.

С апреля за долги по всей области уже были отключены некоторые вспомогательные здания и постройки ООО «Лугансквода», отметили в энергокомпании.