В туалете ночного клуба стояли шпионские видеокамеры

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники СБУ установили, что владелец ночного клуба одного из городов Одесской области установил в помещениях своего заведения оборудование для негласного получения информации с целью шпионажа за посетителями. Около двух десятков аппаратных комплексов в составе миниатюрной видеокамеры и микрофона с усилителем были закамуфлированы под датчики противопожарной сигнализации и расположены в залах над столиками, баром и даже в туалете. Регистратор информации и записывающее устройство злоумышленник установил в подвальном служебном помещении.

Согласно заключению экспертов, изъятое оборудование относится к специальным техническим средствам негласного получения информации. В ходе изучения отдельных элементов комплекса оперативники выяснили, что на жестком диске регистратора содержится аудио- и видеоинформация за последний месяц.

Следователями УСБУ в Одесской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.359 (незаконные приобретения, сбыт или использование технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.