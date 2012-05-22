В туалете ночного клуба стояли шпионские видеокамеры

00:16, 22 мая 2012
Общество
3219 0

В Одесской области СБУ разоблачила владельца ночного клуба, который при помощи специального оборудования следил за посетителями.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, сотрудники СБУ установили, что владелец ночного клуба одного из городов Одесской области установил в помещениях своего заведения оборудование для негласного получения информации с целью шпионажа за посетителями. Около двух десятков аппаратных комплексов в составе миниатюрной видеокамеры и микрофона с усилителем были закамуфлированы под датчики противопожарной сигнализации и расположены в залах над столиками, баром и даже в туалете. Регистратор информации и записывающее устройство злоумышленник установил в подвальном служебном помещении.

Согласно заключению экспертов, изъятое оборудование относится к специальным техническим средствам негласного получения информации. В ходе изучения отдельных элементов комплекса оперативники выяснили, что на жестком диске регистратора содержится аудио- и видеоинформация за последний месяц.

Следователями УСБУ в Одесской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.359 (незаконные приобретения, сбыт или использование технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter