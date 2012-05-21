Врач Тимошенко приземлилась в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, врач прибыла в Харьков авиарейсом Вена – Харьков около 14.00.

В комментарии журналистам врач А.Рейсхауэр отметила, что прибыла в Харьков с лечебной целью, однако она не уточнила, сколько именно времени будет находиться в Украине.

А.Рейсхауэр в аэропорту встретили заместитель председателя медицинской комиссии, которая обследовала Ю.Тимошенко, Галина Сироштан, заместитель начальника Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Андрей Лапинский, представители медицинской части Качановской исправительной колонии, где отбывает наказание экс-премьер. После прилета А.Рейсхауэр отбыла в ЦКБ «Укрзалізниці», где Ю.Тимошенко проходит лечение.

Как сообщал УНИАН, А.Рейсхауэр заменила в Харькове врача-невропатолога клиники «Шарите» Лутца Хармса, который проводил лечение экс-премьера до конца прошлой недели.