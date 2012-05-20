Дети и воспитатели массово отравились в детсаду под Киевом

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В течение 19 мая в инфекционное отделение Обуховской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализирован 21 человек. Среди них - 16 детей, все 2006 г.р., воспитанники детского сада - и пятеро воспитателей и персонала того же детсада, говорится в сообщении.

К счастью, у госпитализированных нет опасных отравлений, все пострадавшие - средней и легкой степени.

Специалисты СЭС проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Причина заболевания устанавливается.