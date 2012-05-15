В Одесской области запретили пить воду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации главный санитарный врач Одесской области Людмила Засыпко.

По ее словам, специалисты пришли к таким выводам после обследования готовности детских оздоровительных заведений к работе в этом летнем сезоне.

По данным облСЭС, отметила Л.Засыпка, «уровень загрязненности питьевой воды недопустимый, она признана опасной для употребления, в связи с чем вынесены главврачом Березовского района внесены предписания о закрытии всех оздоровительных лагерей».

Хуже всего, добавила главный санврач Одесской облСЭС, что «подобная ситуация с питьевой водой в Березовском районе наблюдалась и в прошлом году. Нужно незамедлительно принять меры к обеспечению населения качественной питьевой водой».