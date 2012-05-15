Еврокомиссия припомнила Януковичу смерть протестующего чернобыльца

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном сегодня совместном рабочем документе “Реализация «Европейской политики соседства» в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”.

“Власть все враждебнее настроена к публичным проявлениям недовольства и временами пыталась ограничить право на свободу собраний. Количество решений судов, которыми запрещались собрания, возросло по сравнению с предыдущим годом”, - считает ЕК.

В связи с этим Еврокомиссия отмечает, что украинские суды во время рассмотрения дел относительно акций протеста должны следовать практике Европейского суда по правам человека, а не старым законам советских времен.

“Правоохранительные органы прибегают к разнообразным мерам по ограничению манифестаций, в частности тех, которые направлены против нынешнего правительства”, - говорится в документе.

Еврокомиссия приводит в качестве примера гибель 70-летнего участника акции протеста чернобыльцев в Донецке в ноябре прошлого года во время демонтажа местной властью палаток, установленных протестующими.