У Азарова решили облагать налогом не жилую, а общую площадь квартир

Об этом говорится в законопроекте №10451 «О внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка».

Законопроектом предлагается определить, что базой налогообложения является общая площадь объекта жилой недвижимости.

Предусматривается, что ставки налога устанавливаются сельским, поселковым или городским советом за 1 кв. метр общей площади объекта жилой недвижимости для квартир, общая площадь которых не превышает 240 кв. м, и жилых домов, общая площадь которых не превышает 500 кв. м. При этом ставки налога не могут превышать 1% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.

Для квартир, общая площадь которых превышает 240 кв. м, и жилых домов, общая площадь которых превышает 500 кв. м, ставка налога составляет 2,7% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года.