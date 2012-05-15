В Киеве упрощают процедуру аренды помещений для малого и среднего бизнеса

Как сообщает пресс-служба КГГА, соответствующий проект решения Киевского городского совета сейчас находится на рассмотрении депутатов для вынесения на следующую сессию.

«Это небольшой шаг, но он сделан для упрощения жизни малого и среднего бизнеса в столице. Предприниматели, желающие арендовать у города небольшие помещения для ведения бизнеса - под магазины, небольшие офисы или для размещения производств - в большинстве случаев смогут получить их гораздо быстрее», - рассказал заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Он пояснил, что существующая процедура передачи коммунального имущества в аренду до сих пор является длительной, многоэтапной и достаточно сложной. На необходимые согласования нужно потратить несколько месяцев.

«Для малого и среднего бизнеса такая процедура является слишком затянутой. Предприниматели теряют время, а город - деньги, которые может получать от аренды имущества», - пояснил Александр Пузанов.

Согласно проекту решения, если площадь помещения составляет менее 100 кв. м., а снять его желает лишь один претендент, арендный договор заключается по согласованию постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности. В этом случае не требуется решения Киевсовета, то есть договор аренды может быть заключен без прохождения сессии.

Если площадь помещения является больше 100 кв. м., договор аренды заключается по обычной процедуре и требует решения Киевского городского совета. В случае поступления двух или больше заявлений, арендодатель объявляет конкурс на право аренды.

Действующее Положение об аренде имущества требует согласования договоров аренды постоянной комиссией Киевсовета по вопросам собственности, а затем и вынесения на сессию Киевсовета для помещений всех площадей.

Справка.

По данным Главного управления коммунальной собственности г. Киева, с 1 января по 30 апреля 2012 года бюджет столицы получил от аренды 28 млн. 889 тыс. грн., что на 61,25% больше, чем за аналогичный период 2011 года.