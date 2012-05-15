Интернет в скоростных поездах Hyundai появится до 28 мая

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на направлении скоростного движения проложено 1262 км бронированного волоконно-оптического кабеля. Это оборудование введено в эксплуатацию в полном объеме на Донецкой и Львовской железных дорогах. Работы на Юго-Западной и Южной железных дорогах продолжаются. В частности, по состоянию, на 14 мая на участке Львов-Киев-Донецк установлено 207 радиовышек, на участке Полтава-Харьков – 12. В настоящее время ведутся работы по подключению радиовышек к электропитанию.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что до 21 мая планируется завершить работы по установке оборудования в поездах. В настоящее время проектные решения по установке оборудования в поездках находятся на согласовании с производителем поездов компанией Hyundai Rotem.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует к концу текущей недели начать продажу билетов на скоростные поезда Hyundai.

Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«На этой неделе будет график и цена билетов уже в продаже, буквально в четверг-пятницу», - сказал он.

По словам В.Козака, скоростные поезда «Хюндай» и «Шкода» начнут курсирование с начала летнего графика (27 мая).