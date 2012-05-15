«Укрзализныця» отменила 14 ночных поездов на Львов
В связи с убыточностью и переходом к новой схеме пассажирских перевозок в новом графике отменен ряд поездов Львовской железной дороги и других дорог.
«27 мая 2012 в 00.00 часов на железнодорожном транспорте Украины будет введен новый график движения поездов на 2012-2013 годы. Годовое изменение графика позволяет железнодорожникам оптимизировать расписание, эффективно использовать подвижной состав, воплотить предложения по повышению комфорта для пассажиров», - сообщает сайт Львовской железной дороги.
Так, в новом расписании движения есть:
- Введение трех пар дневных скоростных поездов № 157/158, № 159/160, № 169/170 сообщением Киев - Львов - Киев, составом "Hyundai Rotem";
- Введение нового поезда повышенной комфортности № 809/810 Львов - Мукачево - Львов.
В связи с введением ускоренного движения изменен маршрут поезда № 92/91 Львов - Киев. С 27 мая 2012 года этот поезд будет следовать через Фастов, Ковель, Сарны.
Отменяется такой ряд поездов:
№ 45/46 Львов - Адлер,
№ 21/22 Мариуполь - Львов,
№ 97/98 Львов - Киев,
№ 115/116 Харьков - Трускавец,
№ 127/128 Кременчуг - Знаменка - Днепропетровск,
№ 133/134 Луганск - Львов,
№ 137/138 Ивано-Франковск - Киев,
№ 141/142 Черновцы - Ивано-Франковск - Москва,
№ 147/148 Львов - Киев,
№ 169/170 Киев - Львов,
№ 253/254 Киев - Львов,
№ 268/267 Львов - Херсон,
№ 349/350 Яремче - Харьков,
№ 351/352 Одесса - Черновцы.