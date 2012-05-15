«Укрзализныця» отменила 14 ночных поездов на Львов

«27 мая 2012 в 00.00 часов на железнодорожном транспорте Украины будет введен новый график движения поездов на 2012-2013 годы. Годовое изменение графика позволяет железнодорожникам оптимизировать расписание, эффективно использовать подвижной состав, воплотить предложения по повышению комфорта для пассажиров», - сообщает сайт Львовской железной дороги.

Так, в новом расписании движения есть:

- Введение трех пар дневных скоростных поездов № 157/158, № 159/160, № 169/170 сообщением Киев - Львов - Киев, составом "Hyundai Rotem";

- Введение нового поезда повышенной комфортности № 809/810 Львов - Мукачево - Львов.

В связи с введением ускоренного движения изменен маршрут поезда № 92/91 Львов - Киев. С 27 мая 2012 года этот поезд будет следовать через Фастов, Ковель, Сарны.

Отменяется такой ряд поездов:

№ 45/46 Львов - Адлер,

№ 21/22 Мариуполь - Львов,

№ 97/98 Львов - Киев,

№ 115/116 Харьков - Трускавец,

№ 127/128 Кременчуг - Знаменка - Днепропетровск,

№ 133/134 Луганск - Львов,

№ 137/138 Ивано-Франковск - Киев,

№ 141/142 Черновцы - Ивано-Франковск - Москва,

№ 147/148 Львов - Киев,

№ 169/170 Киев - Львов,

№ 253/254 Киев - Львов,

№ 268/267 Львов - Херсон,

№ 349/350 Яремче - Харьков,

№ 351/352 Одесса - Черновцы.