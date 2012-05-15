В больницах Днепропетровска остаются еще 3 жертвы взрывов

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации. Состояние одного потерпевшего - средней тяжести, других двух – удовлетворительное. Двое потерпевших находятся в областной клинической больнице им. Мечникова, 19-летняя девушка - в городской больнице №6.

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сегодня из медзаведения выписана в удовлетворительном состоянии 16-летняя девушка, которая в результате взрыва получила многочисленные осколочные ранения лица.

По словам С.Рыженко, 63-летний мужчина, которому была ампутирована рука, имеет удовлетворительное состояние, он переведен в отделение урологии.

У 77-летней потерпевшей женщины, которая долгое время находилась в тяжелом состоянии, сейчас состояние средней тяжести.

Все пострадавшие в полной мере обеспечены необходимой медицинской помощью и уже получили денежные выплаты на свои счета.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.