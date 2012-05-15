Мэр Донецка намекнул, что геям не стоит лезть к шахтерам со своими парадами

Об этом Донецкий городской голова Александр Лукьянченко сказал, комментируя проведение гомофобской акции на площади Ленина во вторник, 15 мая, пишет "Остров".

Мэр отметил, что секс-меньшинства пока не обращались к городским властям по поводу проведения подобных парадов.

«У нас город трудовой, мысли другие, другие наклонности, другой интеллектуальный багаж… Это происходит от ничегонеделания», – сказал мэр

Он отметил, что в случае поступления подобной заявки власти бы отказали в проведении гей-парада.

«Мы бы нашли аргументацию», - дополнил мэра начальник управления по связям с общественностью Максим Ровинский.