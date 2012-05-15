Мэр Донецка намекнул, что геям не стоит лезть к шахтерам со своими парадами
14:21, 15 мая 2012Общество
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Донецкие городские власти не готовы разрешить проведение в городе гей-парада в случае, если подобные заявки поступят от представителей сексуальных меньшинств.
Донецк не примет геев, фото Николая Русанова, etoday.ru
Об этом Донецкий городской голова Александр Лукьянченко сказал, комментируя проведение гомофобской акции на площади Ленина во вторник, 15 мая, пишет "Остров".
Мэр отметил, что секс-меньшинства пока не обращались к городским властям по поводу проведения подобных парадов.
«У нас город трудовой, мысли другие, другие наклонности, другой интеллектуальный багаж… Это происходит от ничегонеделания», – сказал мэр
Он отметил, что в случае поступления подобной заявки власти бы отказали в проведении гей-парада.
«Мы бы нашли аргументацию», - дополнил мэра начальник управления по связям с общественностью Максим Ровинский.
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