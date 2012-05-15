В Одессе ямы на дорогах стали красить в белый цвет

Как сообщил УНИАН одесский лидер «Общественного контроля дорог» Сергей Дубенко, «акцию поддержали городская организация партии «Удар» и общественная организация «Качество жизни». Мы не намерены больше терпеть ситуацию, когда из-за некачественного ремонта дорожного полотна и безответственности дорожных служб травмируются и даже гибнут автолюбители и мотоциклисты, не готовы постоянно тратить деньги на ремонт ходовой части машин из-за чьей-то алчности или халатности».

Пополнять запас баллончиков с белой краской для участия в акции автолюбители могут в офисе партии «Удар» по улице Успенской, 42, а фотографии и адреса дорожных ям и выбоин, обозначенных краской, участников акции начали размещать на сайте «Общественного контроля дорог».

Участники акции «Ударим краской по бездорожью» обнародовали ряд требований к городским властям. В частности, проводить ямочный ремонт в те дни, когда дороги подготовлены к асфальтированию. А в случаях срыва сроков, подготовленные под ремонт участки дороги должны быть надлежащим образом размечены или ограждены.

Кроме того, информация об объемах и сроках работ, а также компаниях-подрядчиках должна обнародоваться, а должностные лица коммунальных служб нести административную и материальную ответственность за некачественный дорожный ремонт.

Участники акции рекомендуют автолюбителям других городов объединять усилия и координировать действия на форумах и в соцсетях.