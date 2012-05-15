«Музей одной улицы» будет платить за аренду одну гривню

По предложению Киевской городской государственной администрации для ОО «Музей одной улицы» будет установлена ​​арендная ставка в размере 1 грн. в год за использование нежилых помещений на Андреевском спуске, 2-Б, общей площадью 326 кв. м.

Как сообщает пресс-служба, соответствующий вопрос был вынесен на рассмотрение Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности сегодня, 15 мая.

«Нашей целью является сохранение подлинности и самобытности Андреевского спуска. «Музей одной улицы» - это сердце спуска, его деятельность необходимо поддержать», - считает заместитель председателя КГГА Александр Пузанов.

Он рассказал, что руководство музея обратилось к председателю КГГА Александру Попову с письмом и попросил уменьшить арендную плату. Сейчас из-за неудобства, связанного с ремонтом спуска, заведение испытывает недостаток посетителей и, соответственно, финансовых поступлений.

«По поручению Александра Попова были внесены изменения в договор аренды, которые почти полностью освобождают ОО «Музей одной улицы» от арендной платы. Это облегчит условия существования учреждения и даст возможность киевлянам и туристам и дальше видеть, каким был наш Киев раньше», - пояснил Александр Пузанов.

Соответствующие изменения в договоре аренды ОО «Музей одной улицы» будут действовать до его окончания - до октября 2012 года. Затем, с согласия постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности, договор может быть продлен на таких же льготных условиях.