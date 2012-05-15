На Евро-2012 движение на украинско-польской границе может быть парализовано

Огромные очереди, в основном из грузовиков, выстроились на украинско-польской границе. Об этом сообщает "Сегодня".

Вчера под пунктом пропуска «Краковец» на Львовщине ждали около сотни фур, а с польской стороны границы, в «Корчове» — вдвое больше. Проблемы у водителей и грузоперевозчиков возникли из-за забастовки польских таможенников, протестующих против повышения пенсионного возраста.

На «будках» таможенников вывешены плакаты, предупреждающие о бунте. В трехкилометровой очереди дальнобойщики маются по 8—10 часов.

Забастовка польских таможенников началась неделю назад. Причина — польский сейм повысил пенсионный возраст для мужчин и женщин до 67 лет. Таможенники требуют отпускать их на пенсию в 55 лет. Как рассказала изданию руководительница профсоюза работников таможни в Перемышле Иванна Сидор, бунт состоит в том, что таможенники выполняют свою работу по всем инструкциям: долго и тщательно (это приводит к длинным очередям).

Сотрудники польской таможни в неофициальных разговорах признаются, что это только начало акции протеста. Через пару дней, по их словам, очереди могут вырасти, и в них уже будут и легковушки. И те, кто собрался ехать через границу на матчи евротурнира на своих авто, рискуют попасть в мегапробку. Официально таможенная служба Польши уверяет, что на туристов и предпринимателей акция протеста не повлияет.